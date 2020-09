Artiklen: Debat: Det skal være nemt at være syg

Debat: Det skal være nemt at være syg

Det skal være nemt at være syg i Region Sjælland. Det er hovedfokus for os.

Socialdemokraterne viser vejen til fremtidens sundhedsvæsen med budgettet for 2021. Budgettet for 2021 er nu forhandlet på plads og det er skabt med borgerne i centrum.

Vi vil have tryghed, nærhed og kvalitet i behandlingen af patienterne. Personalet skal have et godt arbejdsmiljø og patienterne er ligesom de pårørende, tænkt ind i løsningerne.