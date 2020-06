Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det nye plejecenter i Tune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det nye plejecenter i Tune

Sydkysten debat - 12. juni 2020 kl. 14:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nogen tid siden skrev jeg et åbent brev til Greve byråd vedrørende mine tanker om placering af et plejecenter i Tune.

Min bekymring gik på, at der var for lidt plads ved Tune skole, Lunden.

Borgmesteren svarede, at Greve kommunes ældre fortjener, at de skal tilbydes de plejepladser, der er brug for.

Det giver jeg borgmesteren ret i - men placeringen ved Tune Hallerne var ikke kun til plejehjemspladser, men også til ældreboliger og faciliteter, så de ældre kunne bruge disse i Tune Hallen.

Altså det nye plejecenter, der er planlagt er kun til ældre, der behøver pleje. Vi ved, hvor svært det er at få en sådan plads, man skal virkelig være plejekrævende.

Borgmesteren svarede også med hensyn til støjzonerne, at disse kunne vare flere år før, vi kunne få besked om, hvorvidt disse bliver ændret eller ej.

Dette har jeg undersøgt - og dialogen er stadig i gang mellem de berørte kommuner og Københavns lufthavn.

Og ja, det med støjzonerne startede i 1970 med skiftende afgørelser.

Opførelsen af et plejecentret ved Lunden udelukker derfor ikke, at man arbejder videre med placering af et plejecenter og ældreboliger ved Tune Hallerne.

Der er rigtig mange ældre, der har boet i Tune i mange år og gerne vil sælge deres huse og i stedet få en ældre/seniorbolig og blive boende i Tune.

I min tid i byrådet så vi hvert år tallene for de flere ældre, der kom til, men - ja, tallene tog man år efter år kun til efterretning.

Lissa Galle

Byagerlunden 8

4030 Tune

Tidligere byrådsmedlem

for Socialdemokratiet