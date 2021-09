Debat: Det gode børneliv - vil man det RIGTIGT i Greve?

Det er klart for enhver, at der ikke er sat nok penge af til hverken minimumsnormeringer eller til et kvalitativt løft af folkeskolen. Udregningerne går ikke op. Der mangler 125 pædagoger og skolerne mangler 25 mio., før vi nærmer os et reelt løft på de områder. Så hvem er de heldige vindere?

Med SF i Greve byråd vil vi - udover flere uddannede pædagoger og lærere; kæmpe for reelle minimumsnormeringer for alle børn. Omsorg for det enkelte barn kræver voksne nok, og derfor er det ikke godt nok med et budget, hvor kun nogle børn oplever et minimum af voksne. Derudover kæmper SF for kortere skoledage og flere timer med 2 voksne i flere klasser, så der er mere tid til den enkelte elev, andre lærings"rum,", og mere fritidsliv til børnene.