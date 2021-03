Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det er vanvittigt at smide overskydende Corona-vacciner ud! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det er vanvittigt at smide overskydende Corona-vacciner ud!

Sydkysten debat - 14. marts 2021 kl. 14:03 Kontakt redaktionen

Brigitte Klintskov Jerkel

Folketingsmedlem og medlem af Greve byråd for Det Konservative

Folkeparti

Vaccinesystemet er i dag alt for usmidigt og bureaukratisk.

For det første bøvler mange borgere med overhovedet at fa tid til vaccinationen. Maske kender du en som Ib Buch Hansen? Ib er en af de borgere der, der senest været fremme og fortælle, hvordan han brugte fem dage pa at bestille tid, og da han endelig fik tid, matte han køre 165 km for at fa vaccinationen.

Ib er desværre langt fra den eneste. En løsning ville være, at man fik tildelt en automatisk tid til vaccinationen, sa man ikke skal kæmpe sig igennem et kompliceret system, der tilsyneladende spænder ben og maske i sidste medvirker til, at borgere ikke møder op til vaccinationen.

For det andet virker det helt ulogisk, nar man hører, at overskydende vacciner smides ud, fordi reglerne indskærper, at vacciner kun ma gives til personer i den malgruppe, som man i øjeblikket vaccinerer.

Systemet er for kompliceret, og det er svært at se fornuften i, at vacciner smides ud, fordi bureaukratiske regler star i vejen for at gøre det fornuftige - nemlig at lade sa mange som muligt vaccinere sa hurtigt som muligt.