Debat: Det er udemokratisk at fratage Hundigeborgerne deres stemmesteder

Sydkysten debat - 12. marts 2021 kl. 09:41 Kontakt redaktionen

Af Lars Bjarne Nielsen

Spidskandidat for

Radikale Venstre i Greve til KV21

Greve byråds koordinerende udvalg, Økonomiudvalget, har behandlet et forslag om at fjerne afstemningssteder især i Hundige til kommunalvalgene i efteråret. I stedet er tanken at alle i Greve Midt og Nord skal stemme på Greve Idrætscenter (Grevehallen). En af begrundelserne er manglende varme på Videnscentret!

Det ligner "gerymandering" på Østsjællandsk (Egentlig "Omlægning af kredse til gavn for et parti"). I praksis vil det nemlig afholde mange fra Hundige fra at stemme. Man angiver transporttider på 30 minutter for Hundigeborgerne. Hverken byrådsflertallet eller administrationen kan være tjent med mistanken om en handling, der rammer vælgeres muligheder for at deltage i valg fremover.

Forslaget er hverken demokratisk, trafikmæssigt, ELLER smitterisikomæssigt brugbart. Det skal ikke vedtages.

Løs problemerne: Skaf varme til Videnscentret, brug Arenaskolen fornuftigt, vejled om parkering ved Krogårdsskolen, bevar Holmeagerskolens stemmested, skaf tilforordnede ved kampagner.

Eller skaf mobile valgsteder som foreslået af SF.

Mindretalsgruppen i byrådet (A, C og Ø) afviste entydigt færre stemmesteder. Flertalsgruppen (V, O og Rigge Nørmark) (UP)) afholdt sig besynderligt nok fra at stemme. Vi håber, at de i demokratiets navn til byrådsmødet skifter holdning og bevarer eller udvider antallet af stemmesteder.