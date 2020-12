Debat: Det er ikke for sent

Hans Kristiansen

SF i Greve

Udbygningen af det store areal kaldet Hundige øst er i gang. Det er et af de største projekter I Greves nyere historie. I alt er der tale om 50.000 m2 + 7.000 m2 for et friplejehjem. I dag fremstår arealet som det sidste store grønne areal i Greve Nord. Der er solgt arealer til 2 firmaer, der skal bygge - sine steder med bebyggelsesprocenter over 90%. Resultaterne af hele denne indsats er en ny fortolkning af kommuneplanen for 2017, hvor arealets fremtid var beskrevet ganske anderledes. Der skal bl.a. bygges boliger - og det kan meget vel være hensigtsmæssigt, boligbehovet i Greve taget i betragtning. Fra SF's side skal der lyde en opfordring til, at en del af disse boliger bliver almene boliger, for derved at fremstå som et bredere tilbud til Greves borgere. Lige så stort problem er dog, at kommunen ikke har udarbejdet en samlet helhedsplan for området, som borgeren kan se og bedømme.