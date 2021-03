Debat: Der skal være gode skoletilbud i hele kommunen

Vi ved, at forudsætningen for en god skoledrift er alsidige sociale fælleskaber, en økonomi i balance og en inspirerende faglighed. Derfor traf vi i 2019 beslutning om at indføre flydende skoledistrikter i Greve kommune. I kølvandet på den beslutning vedtog vi principperne for de flydende skoledistrikter. Minimum to spor på alle skoler og minimum 22 elever i alle 0. klasser.