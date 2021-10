Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der mangler billige boliger i Greve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der mangler billige boliger i Greve

Sydkysten debat - 01. oktober 2021 kl. 11:56 Kontakt redaktionen

Kenneth Jerkel

Byrådskandidat nr. 8 for Socialdemokratiet i Greve

Der bliver bygget nye boliger i Greve Kommune. Det er jo dejligt, for efterspørgslen er også stor. Men desværre er tendensen bare, at de nye boliger oftest er store og/eller dyre. Det er ejerboliger i millionklassen, som ofte koster mere end almindelige lønmodtagere kan låne til, og har råd til at bo i. Helt slemt kan det være for unge førstegangskøbere, som gerne vil blive boende i Greve.

Der er simpelthen behov for flere billige boliger i Greve, som både almindelige- og lavtlønnede lønmodtagere har råd til, og de unge som flytter hjemmefra, og gerne vil blive boende i Greve. Samtidig mangler der også mindre og billige boliger til enlige, skilsmisseforældre, studerende og ældre som ikke længere magter et stort hus og have.

Over 13.000 personer er skrevet op til en lejebolig. Muligvis er nogen skrevet op til flere boliger, men det er et tydeligt billede på, at der mangler lejeboliger. Der er ingen kommune der kan leve med kun at have ejerboliger. Og det skal ikke være sådan, at Greve borgere er nødt til at flytte ud af kommunen, fordi priserne på ejerboliger er tårnhøje og ventelisterne på lejeboliger urimelige lange.

Derfor vil jeg i Greve byråd kæmpe for, at der bliver bygget flere billige og almene boliger. Det kan være på Langagergård i Karlslunde og/eller Tune NØ - gerne i kombination med ejer- eller andelsboliger, så vi får et godt match af forskellige beboere.