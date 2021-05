Debat: Den demokratiske debat

Hvis man synes, at Danmarks erhvervsminister Simon Kollerups tanker om, at bankerne ikke bør opkræve 'negativ rente' for indestående over 100.000 kr, er en tåbelig idé, ja, så er det helt legitimt at kritisere. Mange er uenige med ministeren i den aktuelle sag, viser pressedækningen. Nu er ministeren også indkaldt i samråd.