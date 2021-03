Debat: Degradering af demokratiet eller reelt praktisk?

Det forlyder, at administrationen foreslår reducering af valgsteder fra 7 til 3, til KRV21 d. 16. november.

Som jeg ser det, består Greve af 4 store bydele. Hundige, Greve midt, Karlslunde og Tune. Ydermere kan argumenteres for, at Greve landsby er en bydel.

Som det ser ud nu udelukkes hele Hundige som stemmeområde. Et område, hvor befolkningstætheden er væsentlig højere pga. de mange etagebyggerier.

Området har i forvejen været centrum for en del politiske beslutninger med store konsekvenser og bekymring for både demokrati og retssikkerhed.

Skal den linje forsætte? Vi har 8 måneder til at få løst det nævnte varmeproblem på videnscentret (hvilket ligeledes må være en fordel for allerede eksisterende aktiviteter), få styr på covid-smitten, pladsudfordringen ang. optælling, praktisk personale, og valgtilforordnede ved stemmestederne.

At folk "blot" kan tage med bus 30-40 min. vil til dels lægge et gevaldigt pres på vores kollektive trafik og sammenlagt med kun 3 stemmesteder i dén grad også danne grobund for flaskehalsproblemer på stemmedagen.