Debat: DK2020 hvad er det?

byrådsmedlemmer for A i Greve

DK2020 skal være vores vej til at reducere kommunens samlede klimapåvirkning, og planen skal vise, hvor det bedst kan svare sig at sætte ind.

Da vi var med i budgetforliget, fik vi afsat en pulje på 300.000 kr/årligt fra 2020 - 2023 til at arbejde med FN´s Verdensmål. Da Verdensmålene nu er forankret i DK2020 projektet, er det en naturlig forlængelse af det, som Socialdemokratiet gerne ville i det budgetforlig. Nemlig at få indarbejdet Verdensmålene i alle dele af vores organisation og politikker.

I de kommende måneder vil vi få mere af vide om, hvordan processen bliver, og vi lover, at vi nok skal holde jer opdateret - for det her kan blive rigtigt godt og ansvarligt! Vi glæder os.