Debat: DF ønskede offentlig vurdering lagt til grund

Sydkysten debat - 21. februar 2021 kl. 16:12 Kontakt redaktionen

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelsesmedlem

Sydkysten kunne den 17. februar fortælle, hvordan en række ejere af lejligheder på Albertslundvej er kommet i klemme som følge af et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at den aktuelle salgsværdi skal lægges til grund, hvis beboerne ønsker at frikøbe deres lejlighed.

Dansk Folkeparti er fuldstændig enig i kritikken. Da sagen blev behandlet 17. juni i kommunalbestyrelsen stillede vi derfor ændringsforslag til sagen med krav om, at den offentlige vurdering blev lagt til grund. Forslaget blev imidlertid nedstemt af De Konservative mens Socialdemokratiet undlod at stemme. Dansk Folkeparti var altså alene om opbakningen til ejerne på Albertslundvej.

For borgerne på Albertslundvej er forskellen mellem at skulle betale 313.000 eller 657.200 kr. - som et af regneeksemplarerne lød - for at frikøbe lejlighederne enormt stor. For Vallensbæk Kommune er det småpenge - og nu skal 30 pct. af indtægterne fra frikøbet ydermere foræres til Albertslund Kommune.

Mange kommuner omkring hovedstaden har valgt at lægge den offentlige vurdering til grund for frikøbet i lignende sager. Desværre valgte flertallet i kommunalbestyrelsen at blæse på borgerne på Albertslundvej. Det synes vi i Dansk Folkeparti ikke på nogen måde er ordentligt.