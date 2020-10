Debat: Cykelsti langs Greve Centervej bliver drøftet

I takt med at boligområdet ved Tværhøjgård har udviklet sig, er vi i Venstre opmærksomme på behovet for denne cykel/gangsti. Bløde trafikanter skal nemlig trygt kunne færdes i området og tage på indkøb, uden livet som indsats. Det falder ligeledes i god tråd med Venstres ønske om, at Greve skal have gode og sikre stisystemer, så unge, voksne og ældre kan bevæge sig trygt rundt i kommunen, uden at skulle transporteres i CO2-udledende køretøjer.