Debat: Cykelsti i Greve

Vi lever i en tid med behov for forandring af vores adfærd til det mere grønne og nære. Af disse grunde er det at kunne vælge at cykle, fremfor at tage bilen vigtigt. Ved at videreføre cykelstien som Roskilde kommune har begyndt ad rute 217, kan Greve kommune således anspore til, at de der pendler, eller er på ferie i området, vælger at cykle mellem Greve og Roskilde. Det er både et grønt signal at sende til omverdenen, men også vigtigt af sundhedsmæssige grunde.