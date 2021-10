Send til din ven. X Artiklen: Debat: Corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Corona

Sydkysten debat - 08. oktober 2021 kl. 11:55 Af Frederik Damgaard, Spidskandidat til KV21 for Liberal Alliance Kontakt redaktionen

Kandidat til Regionsrådet for Liberal Alliance (nr 8 på listen)

Spidskandidat til Byrådsvalget i Greve Kommune

Corona er ved at slippe sit tag i os - heldigvis. Derfor er behov for at blive testet nu mindre, og derfor skæres nu ned for teststedernes åbningstider. Det er helt naturligt og nødvendigt.

Jeg bor i Karlslunde, og mit nærmeste PCR-teststed ligger i Solrød Center. Der reduceres åbningstider nu fra 5 dage om ugen mellem 8 og 18 til 4 dage om ugen mellem 9 og 13.30. De færreste erhvervsaktive har mulighed for at komme i det tidsrum, og det gælder også mig, der nu må køre længere efter et testcenter. Når man spørger personalet på stedet, hvornår der kommer flest er svaret mellem 14 og 18.

Hvor er hensynet til mennesket her? Det er et eksempel på systemet før mennesket. Her tages ikke hensyn til borgernes behov, men til systemets ønsker og behov.

Det er den form for systemtænkning, vi i Liberal Alliance ønsker at gøre op med. Her skal mennesket først, og så må systemet indrette sig efter os menneskers behov.