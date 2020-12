Debat: Byggemastodont på Greve Strandvej 112

Kurt Rasmussen Åmosevej 4 På Greve Strandvej 112/ Birkedalen er et byggeprojekt under opsejling,

Ifølge kommuneplanen skal den længste side vende mod Strandvejen. Det gør den ikke. Der er godt nok tale om et fiktivt dobbelthus, men kommunen lader sig vel ikke narre.???

Skitseforslaget angiver en "kasse" på 8,5 m høj, 33 m lang og 20 m bredt. Der er plads til 16 biler i parkeringskælderen. Bilerne skal køre ud og ind af Birkedalen, og entreprenøren ønsker at få yderligere 4 parkeringspladser på grunden ud til Birkedalen.

Kommunen har udpeget 4 bevaringsværdige bygninger i nærheden. Dette er vel gjort, fordi man ønsker at bevare noget af denne særlige charme, der altid har været omkring Strandvejen, og kommunen behøver jo ikke at godkende enhver entreprenørs ønsker om at lave nogle hurtig penge.