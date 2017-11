Debat: Budgetkaos eller brudte valgløfter fra Socialdemokraterne?

Socialdemokraterne vil hæve skatten i Greve Kommune. Det vil kun koste borgerne "mellem 50-130 kroner om måneden", har de lovet. Hvis bare det var så vel, så kunne alle borgere forhåbentlig være med. Greve Kommunes økonomiafdeling har regnet på det og kommer frem til et noget andet resultat, nemlig en skattestigning på over 6000 kroner om året i gennemsnit for en familie i et parcelhus. Socialdemokraterne har nemlig "glemt", at kommunen bliver straffet af staten, når skatten hæves. Socialdemokraternes løfte om 50-130 kroner bygger på den antagelse, at kommunen skulle undgå en sanktion.