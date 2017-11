Debat: Budgetaftale eller ej?

På byrådsmødet den 7. november kunne man opleve, at socialdemokraterne og Dansk folkeparti valgte at bryde den budgetaftale, der var indgået tre uger forinden. I budgetaftalen står der, at der skal undersøges forskellige muligheder for at komme støjen fra Køge Bugt Motorvejen til livs, men nu har de, S og DF, valgt at sende deres forslag om en støjvold i høring uden at have andre forslag med. Forslaget, som er sendt i høring, er en 12 meter høj støjvold, som i bunden vil være mellem 50 og 100 meter bred. Dette betyder, at de huse, der ligger ud til voldstien, får en vold i baghaven, og samtidig bliver støjen flyttet længere ind i Ishøj i stedet for at stoppe den. Det ville klæde borgmesteren og støtterne at holde de aftaler, der bliver indgået i stedet for at handle enerådigt og endnu en gang vise, at en aftale alligevel ikke er en aftale. Samtidig hævder borgmesteren, at oppositionen ikke vil gøre noget for de borgere, der lever med generne. Dette har ikke hold i virkeligheden. Oppositionen vil bare overholde den aftale, der er indgået, i stedet for at bryde den.