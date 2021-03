Send til din ven. X Artiklen: Debat: Brug feriepengene i vores lokale butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Brug feriepengene i vores lokale butikker

Sydkysten debat - 26. marts 2021 kl. 13:56 Kontakt redaktionen

Jan Færch,

konservativ borgmesterkandidat og byrådsmedlem i Solrød Kommune

I netop disse uger kan alle danskere få de resterende to ugers feriepenge udbetalt. Det er noget, som Det Konservative Folkeparti længe har kæmpet for på Christiansborg, og vi er rigtigt glade for, at vi har været med til at få det til at lykkes.

Det er danskernes egne penge, og derfor giver det meget fin mening, at de får dem udbetalt, så de selv kan bestemme over dem. Alt andet ville ikke være 'Færch'.

Men nu får vi dem altså, hvis vi vil have dem, og i den forbindelse vil jeg gerne dele en opfordring til alle i Solrød Kommune: Brug nogle af pengene her i kommunen, hvis du kan. Vores lokale erhvervsliv har lidt nok under Corona-nedlukningen, og hvis vi hver især kan gøre en lille forskel ved at støtte en lokal forretning, så synes jeg virkelig, de fortjener det.

Jeg kan godt afsløre, at erhvervslivet ligger Det Konservative Folkeparti meget nært, og det sidder altid på rygraden hos os i politiske forhandlinger. Men lige nu og her gælder hver enkelt krone i hverdagen oven på en forfærdeligt hård periode, og derfor synes jeg, at vores lokale forretninger fortjener lidt ekstra kærlighed og lidt ekstra støtte fra os alle.

Derfor: Husk caféen, cykelhandleren, tøjbutikken, urmageren og alle de andre. Husk, at hvis vi gerne vil have, at de små, lokale butikker skal ligge der i morgen, så skal vi bruge dem i dag.