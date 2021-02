Debat: Borgmesteren er vist lidt forvirret

Da regeringen og Kommunernes Landsforening havde lavet aftale om, at kommunerne skulle spille en større rolle i smitteopsporingen, så mente Pernille Beckmann at det burde ikke være en kommunal opgave, så det ville Greve Kommune ikke deltage i.

Så hørte vi her torsdag morgen i radioen, at Pernille Beckmann udtalte at den kommunale testindsats i Greve ikke kunne komme i gang pga af manglende centrale retningslinjer. Hun sagde, at regeringen bare holdt fine pressemøder, men der kom ingen retningslinjer til kommunerne.