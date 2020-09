Debat: Borgerrådgiver

Debat: Jeg er en af de mange borgere, der hilste Greve Kommunes ansættelse af en borgerrådgiver velkommen. I dag (mandag, red.) fik jeg som medlem af Greve Seniorråd lejlighed til at hilse på Borgerrådgiver Tina H. Jepsen. Tina fortalte lidt om sin baggrund og hendes kommende arbejde som rådgiver. En borgerrådgiver er en neutral og uafhængig person ansat af byrådet, der kan rådgive og vejlede dig i forhold til klagemuligheder og sagsbehandlinger inden for kommunens områder. Så til vor målgruppe ( + 60 år ) kan jeg ovenpå et meget positivt indtryk af Tina Jepsen kun sige, ring trygt hvis du er kommet i klemme i 'systemet.' Tlf. 4397 3794.