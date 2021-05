Debat: Borgerinddragelse: En skinproces?

Jeg var til Byrådsmødet 17. maj 2021. Blandt de mange emner var også det nye byggeri øst for Hundige Station. Det hedder nu »Hundige Have«. Området ligger i dag som grønt område. Byrådet sendte forslaget i høring, lokalplan 11.56.

Det meste af området går nu over til beboelse med bebyggelsesprocent på 65, men den østlige del tages ud til grønt område og klimasikring. Her vil være muligheder for grønbroget tudse.