Debat: Bevilling til veje

Jeg er flyttet til Askerød og undrer mig over at der fra Kommunens side ikke bliver gjort noget ved indkørslen samt belysningen til bolig området. ( trafikfælde ). Det er svært at se , hvornår du skal dreje ind , når der køres på Godsvej , ligeledes for bagvedkørende biler som må bremse hårdt op. Hvad skal der ske før problemet bliver løst.?