Debat: Bevar Portalen

I Sydkysten Weekend den 23. april kunne man læse et indlæg af Henning Sandvig, som mener, at man bør lukke Portalen resten af året og i øvrigt finde »nogle idérige og økonomisk ansvarsfulde, som kan få Portalen på rette køl igen«.

Det kan blive endda overordentlig vanskeligt, hvis man ønsker samtidig at vedligeholde Portalens ry for at være en særdeles seriøs kulturel instans.