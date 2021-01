Debat: Bestyrelser på vores plejecentre?

Byrådsmedlemmer for A i Greve På januars Social-, Sundhed- og Psykiatriudvalgsmøde fik vi drøftet muligheden for at indføre bestyrelser på vores plejecentre i Greve kommune. Det var ingen af os imod, for vi ser alle gerne mere inddragelse, så vi kan få endnu mere kvalitet, nærhed og omsorg.

Det er for os meget vigtigt, at en eventuel plejecenterbestyrelse bliver med medlemmer, der har tilknytning til plejecenteret. Men det kunne også være interesseorganisationer som Ældresagen, Alzheimers foreningen og de frivillige foreninger på plejecentrene. Og så ser vi gerne, at vores repræsentanter fra Greve Seniorråd også får mere indflydelse, for de kender til området, og gør i forvejen en stor indsats for vores ældre.