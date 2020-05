Debat: Besparelserne fra Portalen

Øst for stationen og Portalen ligger der mange boliger, og nu kommer der flere til, her bor der mange ældre, nogle dårligt gående. For at handle og komme i Portalen, skal de forcere for dem en stejl bakke, gå over en vindblæst vindebro, gå mellem to skotøjsæsker med et orangeri oven over. Det er her besparelsen fra Portalen kunne hjælpe lidt på vej med en bedre forbindelse mellem øst og vest.