Debat: Beskyt elevernes frie skolevalg

Sydkysten debat - 01. juli 2021 kl. 18:14 Af Morten Dahlin, folketingsmedlem og medlem af Greve Byråd (V) Kontakt redaktionen

Et flertal på Christiansborg har besluttet en ny model for fordeling af gymnasieelever. Nu er det frie valg ikke længere i højsædet. Fremover er det i stedet dine forældres indkomst der afgør, hvor du får lov at gå i skole.

Det lyder absurd, men det er desværre sandt. Fremover vil Greve Gymnasium blive lagt ind i en "fordelingszone" med Ishøj, Brøndby, Albertslund, Høje-Taastrup, Rødovre, Glostrup og Brøndby.

Og da der i dag - ifølge folketingsflertallet bag aftalen - er for mange elever på Greve Gymnasium hvis forældre har en pæn løn, skal fremtidige elever tvangsfordeles ud på gymnasier i de andre kommuner.

Helt konkret vil det betyde, at en tømrermester fra Karlslunde risikerer, at hans datter ikke kan komme på Greve Gymnasium, men i stedet skal gå på NEXT Sydkysten Gymnasium i Ishøj. Her har man i øvrigt oplevet elevflugt og har en elevsammensætning hvor næsten 80% har ikke-vestlig baggrund.

Det er på ingen måde fair, at det frie valg for elever i Greve skal indskrænkes på den måde. Selvfølgelig skal vi afhjælpe problemerne med de gymnasier med en for stor koncentration af ikke-vestlige indvandrere, men vi skal ikke gøre det ved, at tvinge elever fra Greve til at bruge en time med offentlig transport for at komme til Vestskoven Gymnasium i Albertslund.

For Venstre er det den helt forkerte retning at gå i. Det er ikke forældrenes pengepung der skal afgøre, hvor du går i skole. Det er dig selv, der skal træffe den beslutning.