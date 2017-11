Debat: Bedre planlægning vil puste liv i Solrød Centret

En måde at skabe liv på i Solrød Centret vil være at udnytte stationspladsen bedre, end det gøres i dag. Jeg mener, at pladsens anvendelse kunne omfatte et kombineret område for et hotel, kontorhotel og et kollegium. Det vil tiltrække turister, fastholde studerende og skabe muligheder for iværksættere at anvende Solrød Strand på en ny måde. Der findes i forvejen en del ejerlejligheder i centret, hvilket desværre ikke har afhjulpet butiksdød eller perioder med stilstand uden vækst. Derfor mener jeg, at det er på tide at planlægge efter, at der sker noget nyt.