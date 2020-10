Debat: Beboere savner cykelsti langs med Greve Centervej

Der er rigtig mange beboere i det nye område her, både i Ejgårdsminde, Skovbominde, Rosengårdsminde og Skovbo Alle, som virkelig ville have stor glæde af en cykelsti/gangsti på denne strækning, hvor der desværre heller ikke er gadelys.

Det er livsfarligt at cykle eller gå på Greve Centervej, som ellers er en oplagt rute, fra det efterhånden meget store boligområde her og til Rema 1000.

Vi håber, at kommunen meget snart, kunne finde mulighed for, at få etableret denne sti, til stor fordel for både cyklister, men også for de mange familier med små børn, som dagligt tager strækningen med barnevogn oppe i græsrabatten.