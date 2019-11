Send til din ven. X Artiklen: Debat: Av, der trådte jeg vist på borgmesterens ømme tå Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Av, der trådte jeg vist på borgmesterens ømme tå

Sydkysten debat - 29. november 2019 kl. 08:19

Debat: Kære Pernille Beckmann, stedet for at beklage over for borgerne i Greve kommune, at du har tabt 4 mill skattekroner, ved manglende omhu, så angriber du mig med ting og sager, som jeg ingen aktier har i. Men selvfølgelig, det bedste forsvar er jo som bekendt et angreb.

Den 14. november skriver du her i Sydkysten, at byrådet har ryddet op i økonomisk rod og ulovlig praksis. Grundløst beskylder du mig for at hænge dig ud, hvilket på igen måde hænger sammen. Jeg konstaterede tidligere, der har været afholdt udgifter for et beløb som skolevæsnet i Greve godt kunne have brugt til at skabe bedre rammer for vore børn og unge.

Men det er mere alvorligt, at du beskylder embedsmænd (og kvinder) i Greves administration for at udføre ulovlig praksis. For hvem andre kan du tænke på, med mindre byrådet i Greve har handlet imod administrationens anbefalinger?

Det ville være rart, om du ville berige os med alle disse ulovligheder, i stedet for at insinuere den slags i forhold til embedsværket, der dårligt kan tage til genmæle.

Jeg savner midler til skolerne i Greve.

Thomas

Klingspor-Bentzen

Formand for Hedelyskolen