Debat: At spise halal eller ej

Baggrunden for at jeg skriver dette læserbrev bunder i, at jeg for nyligt fik nys om at der nu igen sættes fokus på om hvorvidt at halal-kød skal serveres eller ej på kommunalt institutioner, derudover skal der angiveligt bruges en medarbejder som har til opgave i at undersøge hvorvidt tiltaget kan betale sig.