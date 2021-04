Debat: Amerikanske tilstande?

Jeg læser, at der for få uger siden i delstaten Georgia er stemt en række love igennem. Love der angiveligt har det formål, at gøre valghandlingen mere besværlig for amerikanske borgere. Bl.a. er det nu sværere at aflevere - de under valgkampen - så omtalte brevstemmer. Staten har en republikansk guvernør, og er styret af republikanerne - og de anvender åbenbart alle værktøjer i kassen.