Debat: Alle mennesker har brug for at høre til i en eller flere grupper

Sydkysten debat - 16. april 2021 kl. 15:15 Af Af Jens P. Hansen, Kandidat for KD til Greve Byråd Kontakt redaktionen

Familien, skoleklassen, fodboldholdet osv. Det giver tit en identitet, og giver selvværd.

Familien og klassen bliver tit et naturligt fællesskab, men med hensyn til fritiden, er det noget andet. Heldigvis, har de fleste familier, råd til at deltage i de aktiviteter som de ønsker, og det for både voksne og børn.

Men mange af vore nydanske familier har ikke råd til at lade børnene gå til sport eller spejder, hvad nu de ønsker. Jeg ser denne mulighed, som en god måde, at blive integreret i det danske samfund på. I KD ser vi på det enkelte menneske som værdifuldt, uanset hvor man er født. I KD vil vi at alle skal have et godt liv. Også vore nye medborgere.

Derfor vil vi foreslå at de foreninger og korps som Greve kommune støtter økonomisk, skal give gratis medlemskab til X antal børn/unge i et år, og så tages op til revision herefter.

Vi tror, at det kan virke forebyggende på lang sigt, så de unge ikke fristes ind i et dårligt fællesskab. Lad os sammen arbejde for et godt liv for alle.