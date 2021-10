Debat: Ældreboliger og pensionisthaver

Jeg stiller op til valg til Greve Seniorråd og ønsker at arbejde for bedre og billigere ældreboliger samt aktiviteter for plus 60 årige. Mange seniorer i Greve Kommune ønsker at skifte bolig. Måske er den nuværende bolig for stor og haven for besværlig at holde. Men der er ikke mange muligheder for senior/ældreboliger. Eneste mulighed er ofte at leje/købe en mindre bolig. Der bør i Greve Kommune bygges nye senior/ældreboliger, som tager højde for at seniorer i dag har andre behov/ønsker end tidligere og desuden skal det være til en pris folk kan betale. Mange pensionister har haft stor gavn og glæde af pensionisthaverne. Desværre fungerer dette fællesskab af mange årsager ikke længere. jeg vil arbejde for at der atter kan blive pensionisthaver i Greve