Debat: Ældre skal være førsteprioritet

Jeg er glad og stolt over, at ældreområdet er sat øverst på dagsordenen, når vælgerne skal vægte, hvilke områder der skal sættes fokus på.

For mig at se er der desværre i mange kommuner (især med V-flertal ) lagt større vægt på en lav skatteprocent end en prioritering af ældreområdet.

De har i den grad brug for en at tale med og en eventuel gåtur i naturen.

Og ja - jeg ved godt, at det koster kassen. Det er en prioritering af, hvordan flertallet i byrådet vælger at bruge skattekronerne.

Jeg kan garantere for, at jeg vil presse på for at få det nye byråd i Greve til at prioritere ældrepolitiken helt i toppen.