Debat: Åbent brev til teknisk forvaltning, teknik og miljø

Der er en lille fyrrelund i Hundige Parken, kaldet fugleskoven i kommunens plan over Parken, hvor der hvert forår er ca. 5 fiskehejrereder. Jeg er noget overrasket over, at Greve kommune har valgt, at lave legeplads netop her under de store reder. Og hvad er det sorte net til? Der er allerede mange, som har slæbt paller derhen for at kravle op i nettet. Skal man klatre i træerne her? Igen må naturen vige, trængt bliver den sidste lille bitte klat vilde natur i parken.