Debat: Åbent brev til Greve Byråd

Kære Byråd. Ja, nu kan jeg ikke lade være med at skrive til jer i anledning af, I har besluttet at det nye plejecenter i Tune skal ligge på en meget lille grund ved Tune skole, Lunden.

I min tid i byrådet for mange år siden forhindrede jeg, at BR legetøj udvidede på fodboldbanerne, da der her var for lidt plads - de kom så til Ventrupparken.