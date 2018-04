Send til din ven. X Artiklen: Debat: 85 ugers ventetid er for lang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: 85 ugers ventetid er for lang

Sydkysten debat - 02. april 2018 kl. 20:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mennesker som har nedsat hørelse venter nu mellem 50 og 85 uger på udlevering af et høreapparat.

Læs også: Stadedage i Solrød

Jeg ved at nedsat hørelse betyder, at man hele tiden skal anstrenge sig for at høre, og det tager på kræfterne. Derfor er mange af dagligdagens opgaver - både på arbejdet og i privatlivet - anstrengende og trættende.

I Region Sjælland udleveres der ca. 11.000 høreapparater om året og ca. 7.700 af dem er gen-udleveringer som ofte er foranlediget af at høreapparaternes garantiperiode på 4 år udløber.

Som en del af løsningen har Regionsrådet besluttet, at smidiggøre forløbet for de borgere, som skal have gen-udleveret et høreapparat; De behøver ikke længere at have en henvisning fra en speciallæge.

Årsagerne til ventetiden er, at der er mange gen-udleveringer og et stigende antal ældre, som har behov for høreapparater. Herudover er der et flaskehalsproblem i mangel på uddannede audiologer, som skal udarbejde en faglig vurdering af alle patienter med høreproblemer.

Regionsrådet arbejder på at nedbringe ventetiden og drøfter flere løsningsmodeller på et temamøde i foråret 2018.

John Wennerwald

Regions- og byrådsmedlem i Solrød for Socialdemokratiet

relaterede artikler

Det går godt for skolerne i Solrød 01. april 2018 kl. 05:28

Debat: Tusind tak til Rotary og fritidsudvalget i Solrød kommune 29. marts 2018 kl. 20:53