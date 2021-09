DF siger nej tak til afghanske flygtninge

20 års krig og hårdt arbejde i Afghanistan falder nu sammen som et korthus, og en ny flygtningebølge truer med at skylle ind over Danmark.

I Dansk Folkeparti i Greve siger vi: "nej tak" til flere flygtninge. Greve Kommune har rigeligt med integrationsproblemer at tage sig af; personer på evig passiv forsørgelse, religiøse og kulturelle parallelsamfund, voldelige overfald på åben gade, chikane, hærværk og generel utryghed. Desværre viser de her problemer med al tydelighed, at uanset om vi kommer ud i 3. eller 4. generation af indvandrere fra ikke-vestlige lande, så bliver langt hovedparten aldrig integreret i det danske samfund. De afghanere der har hjulpet de danske styrker i Afghanistan, har vi en forpligtelse over for, og de skal hjælpes til at etablere sig i andre muslimske lande. Hvor mange afghanere der ellers ikke vil leve under Talibans styre, ved vi ikke, men de må i stedet søge lykken i andre muslimske lande, hvor deres religion og kultur passer bedre ind.