DF ser spøgelser ved højlys dag

Vallensbæk: I en læserkommentar i Sydkysten d. 14. juli 2021 under overskriften " De skal ikke fejre ramadan" forsøger Kenneth Kristensen Berth igen at opdyrke splittelsen blandt borgere i Vallensbæk. KKB og DF vil have forbud mod, at der fejres ramadan og andre ikke-kristne helligdage i vores skoler og daginstitutioner. KKB's primære formål er selvfølgelig, at forbyde ramadan og EID-fest i daginstitutionerne. For ikke at blive beskyldt for racisme og grundlovsbrud (døm selv) så bliver jøder, hinduer, budister m.v. for en sikkerheds skyld involveret i KKB's reelle fobi mod islam, inddraget i hans usympatiske forslag.