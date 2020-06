Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Det forpligtende samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Det forpligtende samarbejde

DEBAT: Tak til Ole Bjørstorp for svaret på mit indlæg den 27 maj. Et svar er altid bedre end intet svar, selvom det var et svar som ikke klædte Ole.

Folketinget sidder jo ikke og klunser om, en eller anden kommune ikke skal fortsætte et forpligtende samarbejde mod kommunernes ønske. Forud må der være søgt om at blive fri for et forpligtende samarbejde. Jeg er også sikker på, et ensidigt ønske ville ikke blive godkendt.

Indlægget den 12. maj kommer ikke fra mig, men den siger alt om, hvor dårlig Ole Bjørstorp og Henrik Rasmussen har været til, at få det forpligtende samarbejde til at fungere. Man kan ikke sparke nedad, det er altid den øverst ansvarlige, der har ansvaret. Om det har været manglende evne eller vilje, er fuldkommen ligegyldigt, man kan ikke frasige sig sit ansvar. Er viljen/evnen til stede finder man også konstruktive og gode løsninger for begge parter, men det kan og vil som regel være nødvendige med kontinuerlige møder, så man har et fælles mål/budget man kæmper for, så unødvendig fnidder og skubben skyld på hinanden ikke opstår. Når Henrik Rasmusen er så ovenud glad, fortolker jeg det derhen, at Ole nok kunne have gjort det bedre, men til en tango kræves to. Kritikken fra Søren Wiborg og Ole Beckmann er nok ikke greben ud af det blå.

Jeg kan kun håbe, til gavn for Ishøj borgere, at skilsmissen ikke bliver til noget.

Heinz Erichsen

