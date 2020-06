DEBAT: Byg ikke på Vandgrunden

DEBAT: Der er flere grunde til, at der ikke skal bygges på Vandgrunden. For det første er det et skønt, lille rekreativt område, der bruges af beboerne i nord og daginstitutionerne, der ligger op til den lille sø.

For det andet er tilkørselsforholdene ikke på nogen måde egnet til, at der placeres et stort boligbyggeri på grunden. Oversigtsforholdene er horrible og Løkkekrogens forløb gør det uhensigtsmæssigt at placere boliger akkurat der. Derudover er der placeret tre daginstitutioner så snesevis af små børn færdes i mere eller mindre fri dressur i området. Det er så vidt jeg kan vurdere umuligt at udvide eller ændre eksisterende vejforløb medmindre Gymnasievej skal forlænges parallelt med Horsestien og bilerne kører ind til boligerne af denne vej, hvilket dog vil vansire området totalt f.eks. ved en nedkørsel til en parkeringskælder ved siden af søen.