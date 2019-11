Byrådet savner forståelse for de "bløde" værdier

Byrådet har en vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at bo, men hvor gælder den? Jersie og Solrød med deres respektive forbindelser til strandområdet synes at være undtaget fra denne vision. Hvorfor ikke tilstræbe at skabe en attraktiv kommune med mange herlighedsværdier i stedet for at forringe dem. Byrådet synes at savne sans for at skabe kvaliteter. Det, at kunne sælge et stykke jord til en developer, synes for borgmesteren og et flertal i byrådet at være mere interessant.