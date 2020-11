Bedre borgerinddragelse i Greve

Og nu er Hundige Øst ved at blive et nyt eksempel. Borgerinddragelsen har over ca. 3 år bestået i markvandringer, to møder i en følgegruppe bestående af naboer og erhverv, hvoraf referatet fra det seneste tilsyneladende mangler. Marc Genning (V) skriver i svar til mig, at det er nok.