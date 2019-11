Åbent brev til SF-Henrik i Solrød

Debat: Kære Henrik T. Først tak for sidst. Det er altid rart at være sammen med dig, grine sammen med dig og lytte til dine politiske synspunkter. Andet ville da også være mærkeligt, eftersom at vi og vores tre partier deler mange grundværdier. Det var heller ikke tilfældigt, at vi ved kommunalvalget i 2017 indgik i et stærkt valgforbund. Resultatet var da også mærkbart, for med i alt seks mandater i Solrød Byråd skabte vi noget nær historie.

Siden da har vi på mange måder passet os selv. Vi er jo hverken kærester eller gift, så på den måde har vi ingen forpligtelser eller partnerskaber at skulle tage hensyn til. Men vi ved - og det håber vi også, at du ved - at når det virkelig gælder, er vi der for hinanden. Derfor har det undret os, at du nu har indgået en budgetaftale med ikke mindst Venstre og Konservative. Vi havde slet ikke set det komme, at du er gået hen og blevet så borgerlig. Vi trøstede os ellers længe med, at du nok blev siddende ved bordet for at gøre et sidste forsøg på at forpurre en partnerskabsaftale mellem bondestanden og godsejerne. Men det gik stik modsat. Pludselig kunne vi læse, at du selv var trådt ind i partnerskabet. Ikke bare for ét år, men for tre år.