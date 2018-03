80 % reducering af "Hundeejeres Efterladenskaber"

Jeg lavede for flere år siden en lille 3-måneders kampagne, for at få hundeejere til at samle deres hundes efterladenskaber op. Resultatet var at antallet af "glemsomme" hundeejere, faldt med 80 % i store dele af Brøndby Strand og Vallensbæk. Og den eneste glemsomme hundeejer, som jeg talte med, var en på stranden, som aldrig havde tænkt over konsekvenserne af hans manglende opsamling, så han erklærede på stedet, at han for eftertiden altid ville samle op. Alle de andre blev bare motiveret til at samle op ved hjælp af en kort motiverende tekst på alle synlige "Hundeejeres Efterladenskaber".