Workshop om EU's klimapolitik

- For hvad betyder det for os på Stevns? EU's politik betyder meget, da beslutningerne bliver omsat til dansk politik. Og sådan er det også med klimapolitikken. Danmark har allerede i 2015 tilsluttet sig Parisaftalen, hvor 192 lande har forpligtet sig på at arbejde for at holde den globale temperaturstigning under to graders stigning. Og nu har EU fremlagt New Green Deal - den nye grønne aftale. EU-kommissionens mål er, at udledningen af klimagasser i EU i 2030 skal være reduceret med mindst 50 procent i forhold til 1990-niveauet, og lige nu har EU-Parlamentet stemt for en 60 procent reduktion. Målet for et klimaneutralt EU er året 2050, siger Birgit Smedegård.