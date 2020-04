Med den amerikanske blueslegende Walter Trouts afbud er Spilledåsens forårssæson allerede slut nu. Der arbejdes på at finde en ny dato for koncerten. Pressefoto

Walter Trout har sendt afbud til Spilledåsens sommerkoncert

- Desværre har folkene bag Walter Trout vurderet, at det er for risikabelt at satse på en koncert 2. juni og har derfor anmodet om en aflysning. Samtidig har de udtrykt ønske om at finde en anden dato, da de meget gerne vil spille for vores altid veloplagte publikum, siger Spilledåsens næstformand Rolf Persson.