Vrede og vold i trafikken: Her er dommen

En sag om vrede i trafikken med efterfølgende vold er afgjort med en betinget fængselsdom ved en domsmandssag, da den var for Retten i Roskilde. Både den dømte og anklagemyndigheden har anket dommen til henholdsvis frifindelse og skærpelse.

Helt tilbage i maj 2018 udspillede sig en episode på Tingvej mellem Hårlev og Klippinge, der nu har ført til domfældelse over en af de implicerede parter. Sagen var for Retten i Roskilde i december, hvor en 50-årig mand blev idømt 40 dages betinget fængsel med en prøvetid på to år for at have slået en fører af en ladbil med trailer.