Spidskandidat ved kommunevalget Martin Henriksen (DF) har foranlediget, at socialministeren skal svare på, om hun vil gøre en særlig indsats for den 14-årige pige, der blev bortført og udsat for et overgreb søndag aften i Store Heddinge. Foto: Henrik Fisker

Voldtægtssag udløser to ministerspørgsmål

Stevns - 15. juli 2021 kl. 14:37 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Sagen om den 14-årige pige, der blev bortført og tvunget til ufrivillig sex i en ejendom på Algade i Store Heddinge, har fået Dansk Folkepartis spidskandidat til kommunevalget til at aktivere folketingsgruppen. På hans foranledning har gruppeformand Peter Skaarup lovet, at DF stiller to ministerspørgsmål i Folketinget.

Socialminister Astrid Krag (S) skal svare på følgende spørgsmål:

»Vil ministeren i forlængelse af artiklen redegøre for om kommunen, politiet og andre relevante myndigheder har sikret at ofret har fået den nødvendige hjælp og støtte?«

- Der er ros til politiet herfra, fordi de har fanget de tre mistænkte. Men i DF-Stevns vil vi gerne følge op på sagen, så vi forhåbentlig kan være med til at sikre at pigen får al den hjælp, som hun og hendes familie har brug for, siger Martin Henriksen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) får dette spørgsmål fra DF:

»Kan ministeren i forlængelse af artiklen (i DAGBLADET, red.) oplyse, om de pågældende personer har forbindelse til kendte kriminelle grupperinger på Stevns, og i så fald bedes ministeren oplyse, hvilke grupperinger der er tale om?«

- Jeg hører ligesom så mange andre også historier om, hvilke kriminelle grupperinger der huserer her på Stevns, og jeg har ofte hørt, at disse grupperinger også har forbindelse til Køge. Jeg synes, at det her er så groft, at vi bliver nødt til at forsøge at få skabt klarhed over situationen, både i denne sag og i andre sager. I sidste ende handler det om, at de unge og alle vi andre skal kunne færdes i fred og ro på Stevns uden at risikere at blive chikaneret af kriminelle grupperinger. Jeg har sagt det før, og jeg gentager gerne, at efter min opfattelse er der brug for større politisk fokus her, siger Martin Henriksen.

Han er i den forbindelse forarget over, at Retten i Roskilde onsdag valgte at løslade de tre mistænkte i sagen, da der blev afholdt grundlovsforhør.

- Det virker uforståeligt, at politiet skulle gøre så meget ud af det og bruge så lang tid på at fange og anholde de pågældende personer, der er mistænkt for bortførelse og voldtægt af en ung pige for, at en dommer så bare løslader dem så hurtigt. Men det ændrer ikke på, at jeg mener, at sagen bør løftes både lokalt her på Stevns og nationalt på Christiansborg, for noget er der åbenlyst sket. Politiet spærrer ikke en stor del af Store Heddinge af for sjov, siger Martin Henriksen.